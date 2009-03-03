Eviniz bostanınız olsun mu?

Camlarınızın ve balkonunuzun önünü yeşillerle renklendirmeye ne dersiniz?



Artık bahçe sahibi olmadan da sebzelerin doğal lezzetini, onları dalından koparıp yemenin zevkini tadabilirsiniz. Üstelik farkına varmaksızın evinizin dekoruna yemyeşil bir hava katarak.



Şehir yaşamında böylesine doğal ve zevkli bir deneyimi yaşamak artık mümkün. Üstelik bu konuda herhangi bir bilginiz olmasa bile…



Nasıl mı?



- Pencere önü bostanlarıyla



Ev koşullarında çok kolay yetişebilen ve mutfaklarda en çok kullanılan taze soğan, maydanoz, tere, dereotu, roka, turp, radika, semizotu gibi gerek yemeklere, gerekse salatalara aroma ve lezzet katan sebzelerin tohumları, Pencere Önü Bostanları saksılarındaki doğal ve steril yetiştirme ortamına, tekniğine uygun olarak ekilmiş halde üretime hazır.



Bu ürünlerin yanı sıra, kedilerinizin sağlığı için; kedi çimi, kendi sağlığınız içinse buğday çimini evinizde yetiştirebilirsiniz. Siz ilk sulamayı yaptığınızda, üretimin başlat düğmesine basmış oluyorsunuz. İşte, bu kadar basit.



Ev koşullarında doğal yaşama ilişkin bu çok kolay, bir o kadar da zevkli deneyimden çocuklarınız da çok hoşlanacak. Sizlere kendi yetiştirdiğiniz sebzeleri yemenin ve dostlarınıza sunmanın hazzını yaşatacak.

