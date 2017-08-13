Evinin önünden kaldırılan tarihi Roma sütunlarının yerine sahtesini yaptırdı

Antalya’da Kaleiçi’ndeki yerinden alınarak bir apartmanın girişine yerleştirilen tarihi Roma sütunları kaldırılarak müzeye götürüldü. Bunun üzerine 1994 yılında sütunları apartmanın önüne taşıtan Mustafa Aydemir, sokağın görselinin eksik kaldığını belirterek taşınan sütunların benzerini yaptırdı.

Su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir'in, Roma Dönemi'ne ait granit sütunları 1994 yılında Antalya Müzesi'nden izin alarak, Kaleiçi'nden taşındığı Şirinyalı Mahallesi'ndeki yeni binanın önüne götürmesi büyük tartışmalara neden oldu.

Emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya'nın sokakta gezerken tesadüfen gördüğü sütunları ilgili kurumlara şikayet etmesi üzerine Antalya Müze Müdürlüğü ekipleri, sütunları taşıdı. Sütunlar, Antalya Müzesi'ne götürülerek burada sergilendi.

“Mahalleli alışmıştı, orası boş kaldı”

Sütunları 1994 yılında devletin izni ile Şirinyalı Mahallesi'ndeki sokağa taşıdığını belirten Mustafa Aydemir, sütunların taşınmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Tarihi sütunların sokağın görseli olduğunu anlatan Aydemir, "Mahalleli alışmıştı. Sütunlar gidince orası boş kaldı. O görüntü 23 yıllıktı. Bana göre kente verilen güzellikler sadece çiçek ve ağaçlarla olmaz. Bu tür envanterlerle şehir güzelleştirilebilir" dedi.

“Sütunların taşınması bizi yaraladı”

Sütun konusunda bazı basın organlarında tek taraflı haber yapıldığını öne süren Aydemir, bu haberlerle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu. Sütunu çalmış ve binaya süs yapmış gibi algı oluşturulduğunu iddia eden Aydemir, karalama kampanyasına maruz kaldığını vurguladı. Aydemir, şöyle konuştu:

"Sütunlar devletimizin aldığı bir karar çerçevesinde oraya dikilmişti. Sütunların taşınması bizi yaraladı. Devletimizin o dönemki kararının henüz doğru olduğunu düşünüyorum. Dünyanın birçok uygar ülkesinde bu tür envanterleri sıkça sokaklarda görmek mümkündür.

Tarihi eser ayrı, tarihi envanter ayrıdır. Devletimiz o dönem bu tür yapı taşları kente yayalım ve kenti açık müzeye dönüştürelim kararı almıştı. Bu iki sütunu da benim korumama vererek oraya dikmişti. Hatta sütunlar için arsayı geriye çektik. Kaidelerine biz yaptık, kameralarla korumaya kaldık."

Yeni yaptırdığı iki sütunun giden sütunların bir kopyası olduğunu belirten Aydemir, bir sütunun andezit taşından, birinin de beyaz mermerden yaptırdığını ekledi.