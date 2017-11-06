Evinin önünde 5 kurşuna öldürüldü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın İliç ilçesine bağlı Boyalık köyünde işten dönen 27 yaşındaki Sedat Mürekkepci, evinin önünde tabanca ile öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, İliç ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Boyalık Köyü Hasanova Mezrası\'nda meydana geldi. Bölgedeki altın madeninde çalışan Sedat Mürekkepci vardiya çıkışı evine döndüğü sırada kapı önünde, kimliğe belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Biri kalbinden olmak üzere vücuduna 5 kurşun isabet eden Mürekkepci, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, bekar olan Sedat Mürekkepci\'nin cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verilecek.

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