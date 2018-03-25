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Evinin merdivenlerinden düşen kahveci öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, kahve işleten Zeki Günaydın (48), iş çıkışı gittiği dubleks evinin merdivenlerinden çıkarken, dengesini kaybedip, yuvarlandı

25 Mart 2018 21:01

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesinde, kahve işleten Zeki Günaydın (48), iş çıkışı gittiği dubleks evinin merdivenlerinden çıkarken, dengesini kaybedip, yuvarlandı. Başını beton zemine çarpan Günaydın, yaşamını yitirdi. 
Olay, saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Efeler Mahallesi 1395 Sokak\'ta meydana geldi. Didim\'de kahve işleten Zeki Günaydın, gece, iş çıkışı evine gitti. Dubleks evinin merdivenlerinden çıkmaya çalışan Günaydın, dengesini kaybederek, yuvarlandı. Başını beton zemine çarpan Günaydın\'ı, kısa süre sonra yerde haraketsiz yatarken gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Günaydın\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının da olay yerindeki incelemesinin ardından Zeki Günaydın\'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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