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Yaşam

Evinin kapısına işeyen adam tarafından öldürüldü

Hindistan'da bir adam kapısına işediği evin sahipleri ile tartışınca bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı

26 Kasım 2012 10:40

Hindistan'ın başkenti Delhi'de bir genç kız, evinin kapısına işeyen adama karşı çıkınca vurularak öldürüldü.

Nizameddin bölgesinde, 40 yaşındaki annesi Sadmani ile yaşayan 17 yaşındaki Binoo evinin kapısına işeyen adama karşı çıktı. Tehditler savurarak giden adam silahla geri döndü. Aynı binada oturan adamın açtığı ateş sonrasında Binoo hayatını kaybederken annesi yaralandı.

BBC Hintçe'ye konuşan Delhi polisi Ajay Chaudhary "İki aile aynı binada yaşıyor. Kız ve annesi, adamın kapıya işemesine karşı çıkınca tartışma başlıyor. 'Size gösteririm' diyerek evine giren adam silahla geri dönerek onlara ateş edince kız ölüyor, annesi de yaralanıyor." dedi.

Polis, zanlı ile kızın ailesi arasında başka bir anlaşmazlığa dair bir veri bulunmadığını bildirirken olay yerinden kaçan zanlının arandığı belirtildi. (BBCTürkçe)

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