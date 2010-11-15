-EVİNİN GİRİŞİNİ KAPATAN ÜST GEÇİTE PANKARTLI TEPKİ DÜZCE (A.A) - 15.11.2010 - Düzce'de evinin girişine inşa edilen üst geçit nedeniyle evine giremeyen vatandaş, üst geçidin ayaklarına ''Bize bayramı zehir ettiniz size iyi bayramlar'' yazılı pankart astı. Düzce D 100 Karayolu üzerine inşa edilen ve Hamidiye Mahallesi'ni ile Kültür Mahallesi'ne birbirine bağlayan üst geçit yüzünden dış dünyayla iletişimlerinin tamamen kesildiğini belirten Nuri Çetin, evine giremediğini söyledi. Üst geçidin yapımında hata olduğunu iddia eden Çetin, ''Biri bana çıkıp da bu üst geçidin yamuk olmadığını söylerse, intihar edeceğim. Bayram geldi, evimize giremiyoruz. Evde yaşlı annem var ve rahatsız. Bu üst geçit bizim dış dünyayla tamamen irtibatımız kesti'' dedi. Daha sonra üst geçidin üzerine çıkan Çetin, ''Yetkililer sesimi duyana kadar burada bekleyeceğim'' diye konuştu. Vatandaşlar tarafından ikna edilen Çetin, bir süre sonra aşağı indirildi. Bu arada Nuri Çetin üst geçidin ayaklarına, ''Bize bayramı zehir ettiniz, size iyi bayramlar'' ve '' Bu üst geçidi 5 metre kaydırarak evimizi rezil edenler size iyi bayramlar'' yazılı iki ayrı pankart astı.