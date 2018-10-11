T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinin çatısında intihar etti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bilinmeyen nedenle bunalıma giren Cihan A

11 Ekim 2018 21:22

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bilinmeyen nedenle bunalıma giren Cihan A. (32), evinin çatısında kendisini asarak yaşamına son verdi.
Yılmazlar Mahallesi\'nde bugün saat 16.00 sıralarında, komşuları, Cihan A.\'yı evinin çatısındaki güneş enerjisi sistemi demirlerine iple asılı halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cihan A.\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cihan A.\'nın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHA MANİSA TurgutluCihanYılmazlar MahallesiSağlıkAdli Tıp KurumuPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24