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Evinin çatısında çanak anteni düzeltirken düşerek öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çanak anteni düzeltmek için evinin çatısına çıkan Salih Sucu (59) dengesini kaybederek düştü

15 Ocak 2019 19:37

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde çanak anteni düzeltmek için evinin çatısına çıkan Salih Sucu (59) dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Sucu hastanede yaşamını kaybetti.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hocaköyyolu Sokak\'ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatısına çanak anteni düzeltmek için çıkan Salih Sucu, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Sucu, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Salih Sucu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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