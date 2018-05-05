Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Hayri Arslan, iki katlı evinin üzerine kurduğu serada yetiştirdiği ürünlerle, 10 yıldır evinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Arazisi olmaması nedeniyle evinin tavanına sera kurduğunu söyleyen Hayri Arslan, yetiştirdiği domates, biber, fasulye ve salatalık gibi ürünlerle evinin mutfak ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Çaycuma Çomranlı köyünde yaşayan çiftçi emeklisi evli ve 2 çocuk babası Hayri Arslan, 10 yıl önce evinin yakınına sera kurmak istedi. Ancak yakında arazisi olmayan Hayri Arslan, iki katlı evinin çatısına sera kurdu. Hayri Arslan, 10 yıldır yetiştirdiği domates, biber, fasulye ve salatalık gibi ürünlerle evinin mutfak ihtiyacını karşıladığını söyledi. Sera sayesinde ısı yalıtımı da sağladığını belirten Hayri Arslan, evinin yazları serin kışları ise sıcak olduğunu ifade etti.

Hayri Arslan, serayı gördükten sonra birkaç kişinin de evinin çatısına sera yaptığını belirterek, \"10 yıl önce evimin yakınında sera yapacak yer yoktu. Yerlerimde kamulaştırıldı. Ev eski olduğu için çatı yapmayı düşünüyorduk. Çatı eve ağırlık yapar diye düşündük ondan sonra bu fikir geldi aklıma. Sera sayesinde kışın sıcak yazın serin oluyor ev. Ayrıca yetiştirdiğimiz ürünlerle evin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Suya dayanıklı olan söğüt ağacından yaptığım masa üzerine toprak koydum. Tahtaların altına da tuğla koyarak yerden yüksekte kalmasını sağladım\" dedi.

SUYU AÇIK BIRAKINCA EVİ SU BASTI

Hayri Arslan, civar köylerden serayı incelemeye gelenlerin olduğunu söyledi. Birçok kişinin seradan yapmak için kendisinden bilgi aldığını söyleyen Hayri Arslan, \"Büyük ilgi çekti. İlk başta sıcak bakmayanlar, aldığım verimi görünce sıcak bakmaya başladılar. Bir keresinde seradaki suyu açık bırakması sonucu evin içini su bastı. Artık dikkat ediyorum. Diğer evimin üzerine de yapmak istedim ama çocuklarım istemedi\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI