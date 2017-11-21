Evinin bir odasını fantastik film kahramanlarıyla doldurdu

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da bir organizasyon firmasında çalışan koleksiyoncu Mert Büyükcengiz’in (35) 10 santimetre boyundaki fantastik film kahramanlarının hareketli figürlerinden oluşan koleksiyonu, görenlerin ilgisini çekiyor. Çocuk yaştan itibaren filmlerdeki fantastik karakterlere karşı ilgi duyan Büyükcengiz, odasının birini son 7 yılda biriktirdiği film kararterlerine ayırdı.

Mert Büyükcengiz, 7 yıl önce kız arkadaşıyla gittiği bir alışveriş merkezinde \'G.I Joe\' film karakterine ait küçük bir figür almasının koleksiyonunun başlangıcı olduğunu belirtti. Büyükcengiz, ‘’Daha sonra oyuncakçılardan, koleksiyonculardan ve arkadaşlarımdan figürleri temin etmeye başladım. 7 yıl içerisinde 3 bine yakın figür ve eşya topladım’’ dedi.

Koleksiyonunun genellikle 10 santimetre boyunda figürlerden oluştuğuna dikkat çeken Büyükcengiz, şunları söyledi:

\'\'Koleksiyonum başta \'G.I Joe\' film karakterlerinin figürleri olmak üzere \'Star Wars\' ve \'Marvel\' film karakterlerinin figürlerinden oluşuyor. Ayrıca zaman içerisinde ülkemizde gösterime giren fantastik film karakterlerine ait figürler de yer alıyor. Bu film karakterlerinin kullandığı motosikletler ve uzay araçları da koleksiyonum arasında bulunuyor.\'\'

ODAYI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Koleksiyonu için özel cam dolaplar yaptırdığını ve bu dolap içerisinde sergilediğini de ifade eden Büyükcengiz, bakımlarının da oldukça zahmetli olduğunu kaydetti. Yılda bir kez tüm figürleri tek tek temizlediğini belirten Büyükcengiz, Türkiye’de kendisi gibi bu tür figürleri toplayan koleksiyoncular bulunduğunu da söyledi. Evindeki odayı görenlerin şaşırdığını belirten Büyükcengiz, \"Bu odayı görenler çok sabırlı olduğumu söylüyorlar. Ayrıca tek tek koleksiyonumu inceleyerek meraklarını gideriyor. Tabi koleksiyondan çok oyuncak olarak görenler de oluyor. Figürlerin fiyatları 10 ile 100 lira arasında değişiyor. Koleksiyonumun bir kısmı da yer olmadığı için annemin evinin bodrumunda açılmadan bekliyor\" dedi.



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