Evinin balkonundan etrafa ateş açan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ: Koronavirüs'ten dolayı psikolojim bozulmuştu

Oturduğu evin balkonundan ateş açmaya başlayan ve polis arabasına defalarca kez nişan alarak ateş eden Türkiye’nin tanınmış cerrahlardan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, ifadesinde, "Psikolojim, son zamanlarda Koronavirüs nedeniyle kaybettiğim hastalarım ve meslektaşlarıma üzülmem nedeniyle bozulmuştu" dedi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun imzalı habere göre, Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, Emniyet’te verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“40 yıllık cerrahım, yaşanan olayları neden ve ne şekilde yaptığımı psikolojik sorunlarımdan dolayı hatırlamıyorum. Evde tek başımaydım. Evde bulunan dağcı kazmasıyla, eşyaları kırmaya başladım. Silahla ateş açma olayını ben yaptım, ama yaptığım anı bile hatırlamıyorum. Hiçbir yeri kasıtlı olarak hedef almadım, bunu yaparken kendimde değildim. Psikolojim, son zamanlarda koronavirüs nedeniyle kaybettiğim hastalarım ve meslektaşlarıma üzülmem nedeniyle bozulmuştu. Yaşananlardan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Yaşadığım ruhsal bunalımdan dolayı yaşanan bir olay.”

Kızı, annesinin boğazını keserek öldürmüştü

Prof. Dr. Aydıntuğ’un kızı Başak Aydıntuğ da 24 Mart 2008’de, annesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ’u, boğazını keserek öldürmüştü. “Müebbet hapis” cezası alan ve halen cezaevinde bulunan Başak Aydıntuğ, ifadesinde cinayeti bir şahsın yönlendirmesiyle işlediğini belirterek, “Bu şahısla bir süre boğuştuk, boğazım ve vücudumda bulunan yaralar bu sırada oldu. Benim gördüğüm bu kişi bana zarar vermek istemedi. Gördüklerimin ardından yaşamak istemediğimi, ölmek istediğimi söyleyince bu şahıs ‘Rahatlamak için ne istiyorsan yap’ diyerek bana bir bıçak verdi. Bıçakla boğazımı kesmeye çalıştım, ama derine batıramadım. Kan görünce, yapamayacağımı anladım. Ardından banyoya giderek dua etmeye başladım. (Şahıs) Bugüne kadar beni 4 kez cezalandırdı. Sonuncusunu da annemi öldürerek yaptı” demişti.