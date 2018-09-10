Evinin balkonunda oturan Afgan, vurularak öldürüldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -SİNOP\'ta, evinin balkonunda oturan Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini (26), tartıştığı yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuralarak öldürüldü.

Olay, 00.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi\'ndeki binanın zemin katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda oturduğu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen biriyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabancayla Hussaini\'ye tek el ateş etti. Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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