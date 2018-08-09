Evinin bahçesine taştan 'Zeki Müren Anıtı' yaptı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de yaşayan taş ustası Rafet Topraktepe (67), evinin bahçesine sanatçı Zeki Müren\'in şarkılarının sözlerinin yer aldığı anıt yaptı. Topraktepe, yöreye ait taşlarla yaptığı anıta, hayranı olduğu Zeki Müren\'in ismini verdi.

Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde yaşayan taş ustası Rafet Topraktepe, Melendiz Dağı eteklerinden topladığı Nevşehir yöresine özgü taşlarla anıt yaptı. Anıtın bir yüzüne hayranı olduğu sanatçı Zeki Müren\'in şarkılarının sözlerini yazan Topraktepe, diğer yüzüne de halk ozanları Aşık Veysel, Karacaoğlan ve Mahzuni Şerif\'in şiirlerini yazdı. Topraktepe, yapımı için 2 yıl boyunca uğraştığı anıta hayranı olduğu Zeki Müren\'in ismini verdi. Emek gerektiren anıtın inşasında torunu Sancar\'ın da kendisine yardım ettiğini anlatan Rafet Topraktepe, \"Bu işe kalkıştığım zaman sadece torunum Sancar, bana destek vererek, büyük bir hayranlıkla beni izleyip, bana yardım etti\" dedi. Anıtı Zeki Müren şarkıları dinleyerek, yaptığını dile getiren Topraktepe, görenlerin yapıya hayran kaldığını söyledi.

Eski bakanlardan Adnan Kahveci\'nin ismini vereceği bir anıt daha yapmayı planladığını kaydeden Rafet Topraktepe, \"Kendisi çok dürüst kişiliğe sahipti. Ben dürüstlüğe çok önem veririm. Merhum Kahveci’nin dürüstlüğüne hürmetimden dolayı onun ismini koyacağım bir anıt daha yapmak istiyorum. Zeki Müren’i de çok takdir ettiğimden dolayı yaptığım anıta ismini verdim. Duvarlarına şarkı sözlerini işledim. Vakit bulursam yapacağım çok iş var. Belde halkımız yaptığım sanata sağ olsunlar büyük saygı duyuyor. Çoğu kişi ileride benim evimin bir müzeye dönüşeceğini söylüyor. Bu da beni oldukça memnun ediyor\" diye konuştu.

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