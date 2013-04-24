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Dünya

Evinin bahçesinden hazine çıktı

Yıllardır kapısının önünde duran eski metalin aslında bin 300 yıllık bir Budist merdiveni olduğu ortaya çıktı

24 Nisan 2013 17:56

İngiltere'nin Exeter kentinde yaşayan Bronwyn Hickmott, senelerdir kapısının önünde duran metali merdiven süsü olduğunu sanıyordu.

Yapılan incelemelerde metalin 1300 yıllık bir Budist tapınağına ait bir merdiven olduğu ortaya çıktı.

Budist eser açık arttırma ile tam 553,250 sterline satıldı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, satıştan ardından bir açıklama yapan Hickmott, '40.000 sterline geldiğinde ağzım açık kalmıştı, böyle bir parayı kesinlikle beklemiyordum' dedi.

Tapınak merdiveninin dünyada sadece 7 tane benzeri bulunuyor ve son derece ender bulunan bir parça olduğu belirtiliyor.

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