Evinin bahçesinde yavru balaban kuşu buldu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yaşayan Emrullah Tatar, bahçesinde nesli tükenmekte olan yavru balaban kuşu buldu. İlk kez gördüğü kuş türüne çekinerek yaklaştığını belirten Tatar, balaban kuşunu Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Silopi’ye bağlı Başverimli beldesinde evinin bahçesinde yaban kuşu türü olan balaban kuşu ile karşılaşan Emrullah Tatar, ilk başta kuşa çekinerek yaklaştı. Kuşun yavru olduğunu ve uçamayacak durumda olduğunu fark eden Tatar, yakalayarak eve aldı. Kuş hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan Tatar, Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini aradı. Yetkililer eve gelerek yavru balaban kuşunu teslim aldı. Nesli tükenmekte olan ve balıkçıl bir kuş türü olan balaban kuşlarının yaşam alanlarının sulak yerler olduğu, balık ile sazlıklarda yaşayan böcek türleri ile beslendiği belirtildi.

Yavru kuşu evinin bahçesinde bulan Tatar, balaban kuşunu ilk kez gördüğünü belirterek, \"İlk defa böyle bir kuş türünü görüyoruz. Bahçemize düşmüştü. İlk gördüğümüzde temkinliydik, yaklaşmadık. Sonrasında aldık ve yetkilileri aradık. Yetkililer balaban kuşu olduğunu söylediler. Umarım biran önce doğal yaşamına kavuşur\" dedi.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililer de, balaban kuşununu muayene edeceklerini, herhangi bir yarası olup olmadığını tespit ettikten sonra tedavisinin ardından doğal yaşama bırakılacağını söyledi.



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