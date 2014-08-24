Evini temizlerken yer altı şehri buldu

Kayseri’deki Melikgazi İlçesi’nde ailesinden miras kalan evi temizleyen 50 yaşındaki Mustafa Bozdemir, evin dört kat altına kadar uzanan bir yeraltı şehri buldu. 80 bin euro harcayıp, 100 kamyondan fazla toprak çıkararak yeraltı şehrini temizleyen Bozdemir, “Miras kalan tek katlı ev sanıyorduk, beş katmış haberimiz yok” diye konuştu.

Miras kalmıştı

DHA’da yer alan habere göre, Fransa’da oturan 6 çocuk babası Mustafa Bozdemir’e, Kayseri’ye 27 kilometre uzaklıktaki Melikgazi İlçesi’ne bağlı Mimar Sinan’ın boğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi’nde 5 yıl önce tek kat ev miras kaldı. 5 yıl önce evi görmeye gelen Bozdemir, temizlik çalışmaları sırasında evin 4 kat altına kadar uzanan yeraltı şehri buldu. Mustafa Bozdemir, durumu Kayseri Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirdi.

Restorasyonla 4 kat indik

Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen yeraltı şehrindeki kazı çalışmalarını izinle sürdüren Bozdemir, şöyle dedi:”Evi, aslına uygun restore ederken alt katları da temizlemeye karar verdim. Temizledikçe eksi bir, eksi iki, eksi üç derken en sonunda eksi dörde ulaştık. Evimiz anne ve babamdan bir katlı olarak miras kaldı. Restorasyon çalışmaları anında eksi dört kata indik. Aşağı yukarı çalışmamızın kazı olarak yüzde 80’i tamamlanmış durumda. Şimdiye kadar 100 kamyonu geçmiş hafriyat çıkardık. Bunun hepsi elle kazılarak ile çıkartıldı. Yaklaşık 2 bin 500 metre kare alandaki temizleme çalışmalarında 10 kişilik ekip görev aldı. Yeraltı şehrinin temizliği sırasında çeşitli kalıntılara da rastlanıyor. Çoğunluğunu insan kemiklerinin oluşturduğu bu kalıntılar Erciyes Üniversitesi’nden bir ekip tarafından inceleniyor.” Emekli işçi Mustafa Bozdemir, ortaya çıkarttığı yeraltı şehrini yerli ve yabancı turistlere gezdireceğini de dile getirdi.