Evini soyan hırsıza cezaevinde komşu oldu

T24-

Hollywood ünlülerinin evini soyarken yakalanan TV yıldızı Neires bir yıldır cezaevinde kalıyor. Öte yandan Lohan'ın normal koşullarda 90 gün sürmesi beklenen cezasının indirileceği söyleniyor.Los Angeles Polis Şefi "Cezaevi yoğunluğu ve iyi davranışları göz önüne alındığında 1 veya 2 Ağustos'ta salıverilmesi bekleniyor" diye konuştu.