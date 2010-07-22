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Evini soyan hırsıza cezaevinde komşu oldu

Lindsay Lohan geçen yıl evini soyan Alexis Neires'e cezaevinde komşu oldu

22 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD'li genç oyuncu Lindsay Lohan cezaevinde ilk gecesini geçirdi. 24 yaşındaki oyuncunun 3.6 metre yüksekliğinde ve 2.4 metre genişliğindeki hücresini kiminle paylaştığı açıklanmadı. Ancak Lohan, Kaliforniya'daki cezaevinde geçen yıl Hollywood'daki evini soyan Alexis Neires'e komşu oldu.

Hollywood ünlülerinin evini soyarken yakalanan TV yıldızı Neires bir yıldır cezaevinde kalıyor. Öte yandan Lohan'ın normal koşullarda 90 gün sürmesi beklenen cezasının indirileceği söyleniyor.

Los Angeles Polis Şefi "Cezaevi yoğunluğu ve iyi davranışları göz önüne alındığında 1 veya 2 Ağustos'ta salıverilmesi bekleniyor" diye konuştu.

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