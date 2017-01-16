Evini satmak isteyenler için sektör uzmanlarından 4 öneri

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Sahip olduğu evi satışa çıkarmak isteyenler bazen uzun süre evlerini satamayabiliyor. Diğer yandan ilk kez evini satacaklar nereden başlayacakları ve nasıl bir yol izleyecekleri konusunda kararsız kalabiliyor.

Ev sahiplerinin evlerini daha kısa zamanda ve en az çabayla satabilmeleri için sektör uzmanlarının önerileri birkaç başlıkta toplanıyor.

İşte evini satmak isteyenler için 4 öneri:

1) Evinizi bir alıcı gibi değerlendirin

Evinize alıcı gözüyle bakmalısınız. Siz olsanız hangi özelliklere sahip bir evi tercih ederdiniz? Evinizi satışa çıkarmadan boya yaptırmak, mutfak ve banyo dolaplarını yenilemek, kapı ve pencereleri gözden geçirmek, tesisatını kontrol ettirmek satışınızı hızlandırmada size zaman ve kazanç sağlayacaktır.

2) Ev satış fiyatınız gerçekçi olsun

Evin satış fiyatını belirlerken, bulunduğu bölgedeki benzer evlerin fiyatlarını araştırın. Bu konuda şehir, ilçe, hatta mahalle bazında son birkaç yıldaki konut satış trendlerini ele alan emlak raporu bilgisini sunan emlak sitelerini inceleyebilirsiniz. Eviniz merkezi konumdaysa, ulaşım araçlarına yakınsa, özel bir manzaraya sahipse, güneş gören cephesi varsa, bulunduğu binanın yaşı 10 yıldan azsa evin değeri daha yüksek olacaktır.

3) Emlak sitesinde ilan yayınlayın

Mahallenin en değerli evi sizin olabilir ve satışa çıkarmış olabilirsiniz. Fakat sadece bir afiş asarak evinizi en kısa sürede satacağınızı düşünmemelisiniz. Satılık ev ilanınız, bir emlak sitesinin ilanları arasında yer almalı. Evinizin dış ve iç cepheden kaliteli fotoğrafları ve detaylı bir ilan açıklaması sizin daha çok kişiye ulaşmanızı sağlayacaktır.

4) İşi uzmanına bırakın

Sahibinden satılık ilanı verenler, bir de ilk kez ev satışı gerçekleştirecekse bir gayrimenkul danışmanı için ayıracağı bedelden çok daha maliyetli bir yola girecektir. Her işte olduğu gibi, ev satışı veya kiralaması konularında da en doğrusu bir gayrimenkul danışmanından profesyonel hizmet almaktır. Bir evi satmanın mali ve hukuki yönleri de bulunuyor. Tüm bu süreçleri doğru ve stressiz şekilde ilerletmek için bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanızda fayda var.

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*Bu içerik zingat editörleri tarafından Businessht için üretilmiştir.