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Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun Günsaçgün (42), evini ateşe verdi

01 Ocak 2019 22:42

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de apartmanın 4\'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun Günsaçgün (42), evini ateşe verdi. Apartmanda panik yaşanmasına neden olan yangın söndürülürken, mahsur kalan Günsaçgün de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.  
Hayriye Mahallesi Yurt Sokak\'taki apartmanın 4\'üncü katında oturan Tayfun Günsaçgün\'ün evinde çıkan yangın panik yarattı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Günsaçgün, evinde yangın çıkarttıktan sonra alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde mahsur kalan Günsaçgün da itfaiye erleri tarafından kurtarılarak polis aracına götürüldü. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Günsaçgün\'ün psikolojik sorunları olduğunu, yangını da kendisinin çıkardığını ve apartmandan tahliye edilmesi için imza topladıklarını söyleyen apartman sakinleri tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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