Evine haciz gelmesin diye bomba ihbarı yaptı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanına yönelik bir ayda iki kez yapılan asılsız bomba ihbarının altından evine yapılacak haciz işlemine engel olmak isteyen ev sahibi çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Karşıyaka’da geçen 2 Aralık ve 27 Aralık tarihlerinde iki kez, çarşıdaki Vakıflar İş Hanı’na bomba konulduğu ihbarı yapıldı. Polisi alarma geçiren ilk ihbarda yalnız bomba konulduğu söylendi. İkinci ihbarsa daha tehditkardı, telefondaki ses, “Suriye’de öldürdüğünüz IŞİD’cilerin hesabını vereceksiniz” diyordu.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, işhanı ve çevredeki binalarda bulunanları tahliye etti, bina didik didik aradı. Bomba imha uzmanları ve özel eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı ya da bomba düzeneğine rastlanmadı.

İhbarın bir ankesörlü telefondan yapıldığını belirleyen polis güvenlik kameralarını inceleyerek A.U.’yu tespit etti. Gözaltına alınan A.U. ilk ifadesinde, 50 bin lira borcu olduğunu, bu nedenle evine haciz geldiğini anlattı.

A.U.’nun haciz işlemini durdurmak için, icra müdürlüklerinin bulunduğu işhanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edilen A.U. tutuklandı.