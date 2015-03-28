Evine gelen tebligattan kocasının kendisini aldattığını öğrendi

Gaziantep'te 2 çocuk annesi H.A. evine gelen nüfusa geç bildirme cezası tebligatını alınca Manisa'da zeytin ticareti yapan eşi M.A.'nın nikâhsız yaşadığı kadından evlilik dışı çocuğu olduğunu, kendisini aldattığını öğrendi.

Hasan Kırmızıtaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Gaziantep’te oturan 23 yıllık evli 2 çocuk annesi 44 yaşındaki H.A.’nın evine 2013 yılı Ekim ayında Manisa’nın Akhisar Vergi Dairesi’nden eşi M.A. adına ödeme emri geldi. Gelen tebligatta doğumun nüfusa geç bildirimi nedeniyle M.A. hakkında icra takibi başlatıldığını öğrenen H.A., kuşkulanarak Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğinde kayıtlarda eşi M.A.’nın 2012 yılında Sahra adında bir kızının dünyaya geldiğini öğrendi.

Fakirlik kağıdıyla mahkemeye başvurdu

Yaptığı araştırma sonunda aldatıldığını, 23 yıllık eşinin zeytin ticareti yaptığı Manisa’nın Akhisar ilçesinde başka bir kadınla birlikte yaşadığını ve çocuğu olduğunu öğrenince şoke olan H.A. mahkemeye başvurdu. Maddi geliri olmayan H.A., fakirlik kağıdı alarak adli yardım başvurusunun da kabul edilmesiyle mahkemeye; ’Zina ve evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat’ davası açtı ve eşinden 4 milyon tazminat, aylık 32 bin 500 lira nafaka talebinde bulundu.

Adli yardım ile dava açan H.A.’nın suçladığı eşi M.A., mahkeme tarafından yaptırılan sosyo ekonomik araştırmada aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu bildirdi. Ancak bu duruma itiraz eden H.A.’nın avukatının bankalar, mali kayıtlarında 2 şirketinin bulunduğunu ortaya koydu.

300 bin lira tazminat, 11 bin lira nafaka

Mahkeme heyeti, zeytin tüccarı kocanın gelirinin çok yüksek olduğunun belirlenmesinin ardından davayı karara bağladı. Çifti boşayan mahkeme, M.A.’yı 23 yıllık eşine 150 bini maddi, 150 bini manevi olmak üzere 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme heyeti ayrıca, M.A.’nın boşandığı eşine aylık 8 bin ve velayeti annede kalan 12 yaşındaki oğlu A.B.A.’ya aylık 3 bin lira olmak üzere 11 bin lira aylık nafaka ödemesini kararlaştırdı.

Avukat: İtiraz edeceğiz

300 bin lira tazminat ve 11 bin lira nafakayı az bulan H.A.’nın avukatı Onur İldokuz, miktarın yetersiz olduğunu ve gerekçeli kararın yazılmasının ardından itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

H.A.’nın 23 yıllık eşinin evlilik dışı birliktelik ve çocuğunu tesadüfen öğrendiğini anlatan İldokuz şöyle konuştu:

"Müvekkilimin eşi zeytin ticaretiyle uğraşıyor Manisa’da kalıyor. 2013 yılı Ekim ayında Gaziantep’te yaşan müvekkilimizin evine Manisa Akhisar Vergi Dairesi’nden ödeme emri gönderiliyor. Bu ödeme emrinin nüfusa geç bildirim olarak olduğunu görünce aldatıldığından şüphelenen müvekkilimiz, nüfus kayıtlarından eşinin 2012 yılında başka bir kadından kız çocuğu olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine müvekkilimiz boşanma davasıyla birlikte 2 milyon maddi, 2 milyon manevi ve 32 bin 500 lira nafaka istemiyle dava açtı. Dava ile birlikte adli yardım talebinde bulunduk ve tüm yargılama giderleri de devlet tarafından karşılandı. Yargılama sırasında davalı koca aylık 3 bin lira olarak bildirdiği aylık gelirinin doğru olmadığını ve yıllık gelirinin 4 milyon liradan fazla olduğunu maliye kayıtlarından çıkardık. 18 aylık yargılama sonunda mahkeme çifti boşadı ve kadın lehine aylık 8 bin, çocuk lehine de ayık 3 bin lira nafakaya ayrıca 150 bin maddi ve 150 bin manevi olmak üzere 300 bin lira tazminata hükmetti. Gerekçeli kararın yazılmasıyla düşük bulduğumuz 300 bin lira tazminata itiraz edeceğiz."