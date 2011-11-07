Evine elektrik alamayınca iş başa düştü!

T24 - Doğanhisar ilçesinde dağlık alanda evi bulunan bir vatandaş, ormanlık alandan kabloların geçirilemeyeceği gerekçesiyle elektrik alamayınca kendi imkanlarıyla evinin kenarından geçen derenin suyundan elektrik üretti.



Doğanhisar'ın Neneözü Mevkii'ndeki dağlık alanda yaptırdığı tek katlı evde yaşamını sürdüren Ali Zafer Tezer, 2009 yılında oğlunun geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından adeta yıkıldığını söyledi.



Oğlunun acısını unutmak için ilçeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dağlık Neneözü Mevkii'nde yaptırdığı eve yerleştiğini anlatan Tezer, ''Evin bahçesini meyve ve sebzeler ektim. Yaptığım kümeste tavuk beslemeye başladım. Arı kovanları koydum, meyve fidanları diktim. Yaptığım küçük havuzda balık yetiştirmeye başladım. Oğlumun acısını bu evde doğayla baş başa kalarak unutmaya çalıştım. Ancak elektrik olmadığı için bu evde sadece gündüzleri kalabildim. O da benim için büyük sıkıntıya neden oldu'' dedi.





Derinliği 1 karışı geçmeyen derenin suyundan elektrik üretti



Tezer, yetkililerle görüştüğünde, kendisine ormanlık alandan kablo geçirilmesinin yasak olduğu için evine elektrik verilemeyeceğinin söylendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



''Bunun üzerine evimin kenarından geçen deredeki sudan elektrik üreterek kendi elektrik ihtiyacımı kendim karşılamaya karar verdim. Uzun uğraşlar sonunda kurduğum sistemle derinliği 1 karışı geçmeyen derenin suyundan elektrik üretmeyi başardım. Sistem için yaklaşık 500 metre su borusu döşedim. Derenin yüksekten akan kısmından aldığım suyu borularla evimin önüne kadar getirdim. Bu suyun kurduğum dinamoyu döndürmesiyle oluşan enerji, akülerde depolanıyor. Sonrasında akülerde oluşan elektrik akımı da güç kaynağı ile evde kullanılır hale geliyor.''



Şu anda evindeki televizyon, lamba, radyo, çamaşır makinesi ve ütü gibi tüm elektrikli ev aletlerini derenin suyundan ürettiği elektrikle çalıştırabildiğini dile getiren Tezer, evinin bahçesine müzik sistemi de kurduğunu, buradan da 24 saat aralıksız müzik çaldığını bildirdi.

7 bin liraya mal oldu



Bir karış derinliğindeki derenin suyundan elektrik üretmeye karar verdiğinde çevresindekilerin ilk etapta bunu başaramayacağını söyleyerek kendisini bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığına dikkati çeken Tezer, ''Yılmadım, usanmadım, karşıma çıkan tüm zorluklara rağmen sistemi sorunsuz çalışır hale getirdim. Şu anda Evimin önündeki dinamo 24 saat aralıksız dönüyor, sürekli elektrik üretebiliyorum. Elektrik üretebileceğime inanmayanlar şimdi 'iyi başardın' diyerek beni tebrik ediyor'' diye konuştu.



Tezer, yaklaşık 7 bin liraya mal olan sistemi daha da geliştirerek çevresindeki evlere de elektrik vermeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.



