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Yaşam

Evine el bombası atıp akrabasını öldürdü

Polis elde ettiği 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaptı

02 Ocak 2017 19:57

Van’da evine el bombası attığı yakın akrabası Cercis Örkmen’in ölümüne, eşi Meryem Örkmen’in ise yaralanmasına neden olan Hacı Şimşek polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Doğan haber Ajansı'dan (DHA) Orhan Aşan'ın haberine göre olay, Van’ın Merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesinde geçen 28 Aralık günü meydana geldi. Hacı Şimşek (64), iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yakın akrabası Cercis Örkmen’e (51) ait evin camını kırarak içeriye el bombası attı. Bombanın patlaması sonucu ev sahibi Cercis Örkmen ve eşi Meryem Örkmen yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Cercis ve eşi Meryem Örkmen van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cercis Örkmen hayatını kaybetti. Eşi Meryem Örkmen ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

200 saatlik kamera kayıtları incelendi

Olayla ilgili soruşturma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının Cercis Örkmen’i iyi tanıyan biri tarafından yapıldığı üzerinde durdu. Polis ekipleri Örkmen’in yakın çevresini mercek altına alarak, soruşturmayı derinleştirdi. Polis elde ettiği 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaparken, saldırının Örkmen’in akrabası olan Hacı Şimşek tarafından yapıldığı şüphesi üzerinde duruldu.

Tedirgin hareketleri ele verdi

Tüm bunlar yaşanırken polis Hacı Şimşek’i takibe aldı. Örkmen’in taziyesine giden Hacı Şimşek’in tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekerken, görüntülerden de saldırının Şimşek tarafından yapıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Şimşek, burada gözaltına alınırken, ikametinde de Özel Harekat polislerinin katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada Şimşek’in saldırıda kullandığı kıyafetler ile kullanıma hazır bir el bombası ele geçirildi.

Arazi anlaşmazlığı cinayet işletti

Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde sorgusu süren Hacı Şimşek, verdiği ifadede herşeyi itiraf etti. Arazi anlaşmazlığı yüzünden saldırıyı gerçekleştiren Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 

 

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