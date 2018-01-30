Evine asansör yaptırılan engelli yüzücü Özge'nin hedefi Avrupa Şampiyonası

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın evine engelli asansörü yaptırdığı bedensel engelli milli yüzücü ve kurbağalama stilinde Türkiye rekorunun sahibi Özge Üstün (23), Avrupa Şampiyonası\'na hazırlanıyor. Özel asansörün yaptırılmasıyla, engelinin ortadan kalktığını söyleyen Üstün, \"Bu sayede yalnız başıma evden çıkıp dolaşabiliyorum. Antrenmanlara kendin gidip geliyorum. Cumhurbaşkanımız benim bir engellimi kaldırıp, hedeflerime ulaşmamı sağladı. Allah kendisinden razı olsun\" dedi.

Edirne\'de emekli Nezih Üstün ile ev kadını Sevim Üstün\'ün kızları Özge Üstün, \'Spina bifida\' (omurilik kapanma defekti) ve \'Hidrosefali\' (beyinde su toplanması) hastalıkları nedeniyle bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Özge Üstün, yaklaşık 8 yıl önce tedavi amaçlı başladığı yüzmede, antrenörünün tavsiyesi üzerine, kendisini geliştirdi ve yarışlara katılmaya başladı. Mersin\'de 2 yıl önce düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda kurbağalama kategorisinde 2 dakika 57 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kıran Özge, Avrupa Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı.

Fatih Mahallesi\'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Özge Üstün, tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda olduğu için anne ya da babasının sırtında evine girebiliyordu. Haftanın 6 günü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün Fatih Sultan Mehmet Kapalı Yüzme Havuzu\'nda yarışlara hazırlanan Özge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ulaşarak evinin girişine engelli asansörü yapılması için yardım istedi. Erdoğan\'ın talimatı üzerine 1 yıl önce Edirne Valisi Günay Özdemir, milli yüzücü Özge Üstün\'ün evinin girişine engelli asansörü yaptırdı. Özge\'ye Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havuzdaki antrenmanlarına gitmesi için engelli minibüsü de tahsis edildi.

\'CUMHURBAŞKANI ENGELİMİ KALDIRDI\'

Özge Üstün, evine engelli asansörünün yapılmasının ardından başarılarına yenilerini ekledi. Özge, son olarak, Aksaray\'daki Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası\'nda 100 metre kurbağalama stilinde Türkiye birincisi olurken, 100 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 200 metre serbest kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bugüne kadar Avrupa ve Türkiye\'deki yarışmalarda toplam 44 madalya kazanan Özge Üstün, 1.5 yıl önce Milli Takım\'a seçildiğini ve Türkiye\'li temsil ettiğini söyledi. Türkiye\'de engelli birey olmanın zor olduğunu belirten Özge, şöyle dedi:

\"Engelli sporcu olmak çok daha zor. Ama biz artık bunları aştık, sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan 2 yıl önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde beni Edirne\'den başarılı kadın sporcu olarak seçmişler. Beştepe\'de kadınlar resepsiyonu vardı, kendisini ziyaret ettim. Orada kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu. Bana sıkıntım olup olmadığını sordu. Ben de kendisine ailemin sağlık sorunları nedeniyle beni bir yere kadar taşıyabildiklerini söyleyip, eve giriş çıkışları kolaylaştıracak, engelli asansör platformu kurulmasını talep ettim. Cumhurbaşkanımız bu isteğime karşılık, evime daha rahat girip çıkmam için engelli asansörü yaptırdı. Asansör hayatımı kolaylaştırdı. Bu sayede yalnız başıma evden çıkıp dolaşabiliyorum. Antrenmanlara kendim gidip geliyorum. Yaklaşık 1 yıl önce asansörün yapılmasının ardından katıldığım şampiyonalarda Portekiz\'de 4, Mersin ve Aksaray\'da 9 madalya alarak Türkiye Şampiyonu oldum. Barajı geçerek önümüzdeki günlerde ülkemizi Avrupa\'da temsil etmek için önüm açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan benim bir engellimi kaldırıp, hedeflerime ulaşmamı sağladı. Allah kendisinnden razı olsun\"

Başarılı sporcunun antrenörü Yasemin Şahin ise Özge Üstün\'ün çalışmalarına günde çift antrenman ile devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Özge, 17-18 Ocak tarihleri arasında Aksaray\'da düzenlenen yüzme yarışlarında çok güzel bir sonuç elde etti. Çalışmalarımız çok güzel devam ediyor, Avrupa barajını da geçti zaten. Avrupa Şampiyonası\'na katılmak için ilerliyoruz. Günde çift antrenman yaptığımız için çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bu yarışta isteğimizin çok üzerinde başarı elde etti. Yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası\'nda ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan\'ın Özge\'nin evine asansör yaptırması bizi çok etkiledi. Özge antrenmanlara gelip giderken çok zorlanıyordu. Şimdi antrenmanlara daha rahat geliyor, bunun başarıda çok büyük etkisi oldu. O yüzden Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.\"



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