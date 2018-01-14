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Evine 50 metre kala öldürüldü (2)

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ TAKİBE ALDI Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç’un, tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan polis, yapılan ihbarları değerlendirerek olayla ilgili 2 şüpheliyi takibe aldı

14 Ocak 2018 23:16

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ TAKİBE ALDI
Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç’un, tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan polis, yapılan ihbarları değerlendirerek olayla ilgili 2 şüpheliyi takibe aldı.
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ UŞAK’TA YAKALANDI
Şüphelilerin Uşak’a gittiği yönünde ihbar alan polis, Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Ekipler, Uşak Şeker Fabrikası yakınlarındaki arama noktasında şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobille kaçmaya çalıştı. Kısa kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde T.B. (40) ve kardeşi S.B. gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B. ve S.B., Sandıklı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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