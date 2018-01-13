Evinde yaptığı pasta börekleri satıp çocuklarını okutuyor

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, (DHA) - VAN\'da 3 çocuk annesi Mine Demir (38), evinde yaptığı pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor. Kendi olanakları ve emeği ile kiraladığı dükkânında kazandığı parayla 3 çocuğunu okutan Demir işini severek yaptığını, iş bulamayan eşinin de çalışmak üzere İstanbul\'a gittiğini söyledi.

İpekyolu İlçe\'sine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi\'nde oturan Mine Demir, işsizliğin yoğun olduğu kentte yıllarca hayalini kurduğu pasta, börek ve el örgüleri dükkanı açtı. Dükkanını ilk açtığında satış yapamadığı için zor günler geçiren Demir, pes etmeyerek tek başına hayalini gerçekleştirdi hem de ailesine ekonomik katkı sağladı. 3 çocuk annesi Demir, mahallede açtığı 16 metrekarelik dükkanda, evinde yaptığı pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını satarak çocuklarını okula gönderiyor. Eşinin Van\'da iş bulamadığı için İstanbul\'da çalışmaya gittiğini anlatan Mina Demir, şöyle konuştu:

\"Yıllar önce böyle bir iş yapmayı hayal ettim. Bu hayalimi yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirdim. Burada hayalimi gerçekleştirdim hem de aile bütçeme katkı sağlıyorum. 3 çocuğum var çocuklarımı buradan elde ettiğim gelirle okutuyorum. Eşim Van\'da iş bulamadığı için İstanbul\'da çalışıyor. Pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını yapıp satıyorum.\"

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