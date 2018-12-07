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Evinde yangın çıkan yaşlı kadını, komşuları kurtardı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde evinde çıkan yangında mahsur kalan Mukaddes Balcı'yı (80) komşuları kurtardı

07 Aralık 2018 17:19

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde evinde çıkan yangında mahsur kalan Mukaddes Balcı\'yı (80) komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen Balcı\'ya, olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.
Dere Mahallesi, Mehmet Bey Sokak\'taki Mukaddes Balcı\'nın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi, ardından da eve girerek mahsur kalan Balcı\'yı kurtardı. Dumandan etkilenen Balcı\'ya, gelen sağlık ekipleri müdahale ederek, oksijen tedavisi uyguladı. 
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
İlk belirlemelere göre kömür sobasından sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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