Evinde ve üzerinde esrar ele geçirildi, tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da evinde ve üzerinde esrar ile yakalanan Hayrettin Alpsalçı, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Hayrettin Alpsalçı, yolda yürürken sivil ekipler tarafından durduruldu. Yapılan üst aramasında 2 parça halinde satışa hazır 215 gram esrar ele geçirildi. Evinde yapılan aramada da 10 gram esrar, 1 hassas terazi ve paketleme kağıtları ele geçirilip gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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