Evinde uyurken uyuşturucu kaçakçılarının açtığı tünele düştü

Meksika'da bir kişi, evindeki kanepede uyuduğu sırada zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Olayın ardından evin altında uyuşturucu kaçakçıları tarafından açılan bir yeraltı tüneli olduğu ortaya çıktı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan şehrinde Martin isimli 25 yaşındaki şahıs gece evindeki kanepede uyuduğu sırada zemininin çökmesi sonucu açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukurdan ailesi tarafından çıkarılan Martin, olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

Genç adamın ailesi, evlerinin zemininde açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi. Yetkililer çukurun 2011 yılında keşfedilen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç çeteleri tarafından açılan bir yeraltı tünelinin çökmesi sonucu oluştuğunu tespit ederken, tünelin çevrede bulunan en az 8 ev için tehlike oluşturduğunu açıkladı.

Sinaloa Eyaleti Bayındırlık Bakanı Jose Luis Zavala da yaşanan olay üzerine incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Zavala, tünelin incelenmesi için en kısa zamanda bir teknik ekibin gönderileceğini, açılan çukurun ve tünelin doldurularak çevredeki evlerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçileceğini bildirdi.