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Evinde tarihi eser bulunan çiftçi gözaltına alındı

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evinde tarihi eserler bulunan çiftçi B

14 Aralık 2018 20:19

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evinde tarihi eserler bulunan çiftçi B.D. gözaltına alındı. Eserler Eskişehir Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaptıkları araştırmaların ardından  Türkmen Mecidiye Mahallesi\'nde oturan ve çiftçilik yapan B.D.\'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 16 santimetre yüksekliğinde, 8 santimetre genişliğinde 1 adet oymalı sütun başlığı, 8 santimetre çapında 2 el yapımı mermer topuz, 1 pişmiş topraktan yapılmış testi parçası ele geçirildi. B.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserler ise Eskişehir Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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