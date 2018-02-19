Evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN\'da, bir süredir eşinden ayrı yaşayan 35 yaşındaki Emre Kosova, evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, cinayet şüphelisini arıyor.

İddiaya göre, olay dün gece saat 02.00 sıralarında, Alibeyköy Kekik Sokak 42 Numaralı dairede meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan 35 yaşındaki Emre Kosova\'nın oturduğu daireden silah sesleri geldi. Bunun üzerine Kosova\'nın komşuları durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kosova\'nın yaşadığı eve girdi. Ekipler, genç adamı silahla göğsünden vurulmuş şekilde, kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekipleri, Kosova\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Emre Kosova\'nın vurulduğu evde delil topladı. İnceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kosova\'nın cenazesi, otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisinin yakalanması için polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)