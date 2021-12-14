Evinde rahatsızlanan aile hekimi hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Muhammet Kutsal Altıntaş (57), rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uluabatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Altıntaş, evinde fenalaşmasının ardından Karacabey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Altıntaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir dönem Karacabey İlçe Sağlık Grup Başkanlığı görevinde de bulunan Altıntaş'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmadığı öne sürüldü. Ayrıca, Altıntaş'ın Covid-19 hastası olup olmadığına ilişkin test yapıldığı ancak ölüm nedeninin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Altıntaş'ın cenazesi, Karacabey'deki Emir Sultan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Balıkesir'e gönderildi.

Cenaze namazına, Altıntaş'ın ailesi ve yakınları, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile vatandaşlar katıldı.