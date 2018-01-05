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Evinde pişirdiği yemekleri satarken, lokanta işletmecisi oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de aile bütçesine katkı sağlamak için 10 yıl önce evinde pişirdiği yemekleri seyyar olarak satan 2 çocuk annesi Hatice Kaya (47), daha sonra ev yemeklerinin satıldığı küçük bir lokanta açtı

05 Ocak 2018 12:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de aile bütçesine katkı sağlamak için 10 yıl önce evinde pişirdiği yemekleri seyyar olarak satan 2 çocuk annesi Hatice Kaya (47), daha sonra ev yemeklerinin satıldığı küçük bir lokanta açtı .İşyerini büyüten Kaya, 6 kişiye iş imkanı sağladı.
Lise mezunu Hatice Kaya, izlediği bir diziden etkilenerek aile bütçesine katkı sağlamak için evinde pişirdiği yemeği çarşı esnafına satmaya başladı. Kaya, hayalini gerçekleştirmek ve insanlara iş olanağı sunmak için 20 metrekarede tek başladığı ev yemekleri lokantasını 60 metrekareye çıkararak 6 kişiye iş imkanı sağladı.
Kayseri kültürü ile yetiştiğini ve farklı yörelere ait yemek kültürünü bildiğini söyleyen Hatice Kaya, \"Yemek yapmayı çok seviyorum. İnsanların yemeklerimden tatması için lokanta açmaya karar verdim. İlk dükkanım 20 metrekareydi ve tek başıma işletiyordum. Dükkanıma olan ilgi nedeniyle 4 ayda 4 personel işe aldım. Çalışanlarımız birbirimize çapınca daha büyük mekana geçtik. Eleman sayımızı da artırdık. Çalışan kadınlar kendilerini daha güvencede hissederek çalışıyorlar. Kayseri\'de kadın esnaf olmak çok zor. Bunun nedeni de Kayserililerin kadınlara bakış açısından kaynaklanıyor\" dedi.
Günlük 10-12 çeşit 250 kişilik yemek çıkardıklarını söyleyen Kaya, \"Evde oturan birçok kadın beni görerek dükkanıma gelip fikir sordular. Kendine güvenen ve mücadeleci ruha sevip her kadın hayallerini gerçekleştirmelidir. İş yeri kurduğumda tüm enerjimi dükkanıma verdim. Kimi zaman çocuklarımı ihmal ettim. Ama sonunda hayali gerçekleştirdim ve 6 kişiye iş imkanı sağlıyorum\" diye konuştu.

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