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Evinde ölü bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde Orhan Karadeniz (25), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

23 Kasım 2017 19:42

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde Orhan Karadeniz (25), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Bafra İlçesi Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak\'ta oturan Orhan Karadeniz\'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenip eve geldi. Kapıyı açıp, içeri giren arkadaşları, Karadeniz\'i yerde hareketsiz bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan Karadeniz\'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karadeniz\'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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