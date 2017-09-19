Evinde ölü bulundu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, 42 yaşındaki Ayşe Çelik, yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu. 6 yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ayşe Çelik\'in, beyninde tümör olduğu bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Pelitlibağ Mahallesi, 1117 Sokak\'taki Gülter Apartmanı\'nın 4\'üncü katında yaşayan Ayşe Çelik\'in, evinden kötü kokular yayılması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren polis, Çelik\'in cesediyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Çelik\'in 10 günlük olduğu sanılan kokmuş cesedi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Cesedin olay yeri inceleme ekipleri tarafından dışarı çıkarıldığı sırada, Çelik\'in yakınları fenalık geçirdi.

6 yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ayşe Çelik\'in, beyninde tümör olduğu bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Apartman sakinlerinden Ramazan Sevinç, uzun süredir komşusu Çelik\'i görmediklerini belirterek, \"Ayşe Çelik\'i en son Kurban Bayramı\'nda gördüm. Daha sonra da tatile gittim. Tatilden döndüğümde apartmana girdiğimde hafif bir koku hissettik. İlk etapta, \'Kurban atıkları olabilir\' diye düşündük. Fakat koku gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Ayşe Çelik\'i de uzun süre göremeyince durumu yakınlarına ve polise bildirdik. Çilingirle kapının açılmasının ardından cansız bedeniyle karşılaşıldı\" dedi.



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