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Evinde ölü bulundu

Mahir ALAN/TUT(Adıyaman) (DHA) - ADIYAMAN'ın Tut İlçesi'nde erkek kuaförü 30 yaşındaki Mehmet Sararmış, evinde ölü bulundu

16 Eylül 2017 22:41

Mahir ALAN/TUT(Adıyaman) (DHA) - ADIYAMAN\'ın Tut İlçesi\'nde erkek kuaförü 30 yaşındaki Mehmet Sararmış, evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Ayniye Mahallesi Emniyet Caddesi\'ne meydana geldi. Mehmet Sararmış\'ın eşi, 2 çocuğuyla gittiği köyden sabah eve döndü. Kapıyı açan olmayınca genç kadın, yakınlarından yardım istedi. Kapıyı kırıp içeri giren yakınları, Mehmet Sararmış\'ı yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sararmış\'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Mehmet Sararmış\'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tut Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.

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