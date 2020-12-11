Evinde ölü bulunan Vera Chikareva‘nın tırnak altından alınan doku örnekleri incelenecek

Ankara'da güzellik uzmanı olarak çalışan 'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Chikareva'nın tırnak altından alınan doku örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 Aralık'ta evinde ölü bulunan 35 yaşındaki Vera Chikareva'nın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan ön otopside Chikareva'ın cesedinde darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Cesedin, bulunduğunda 5-6 günlük olduğu tahmin edilirken, Chikareva'nın ölümü sırasında herhangi bir kimseyle temas edip etmediğinin, boğuşma yaşayıp yaşamadığının tespiti için tırnak altından doku örnekleri alındı.

Ayrıca savcılığın talimatıyla polis, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Chikareva'nın öldüğü tahmin edilen tarihten önce ve sonra eve girip çıkan olmadığı belirlendi.

Savcılık, Chikareva'nın ölümünde şüphe kalmaması için tırnak altından alınan doku örnekleriyle evde toplanan diğer delilleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Öte yandan, Vra Chikareva'nın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı da belirtildi.

Salih G. serbest bırakılmıştı

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, yaklaşık 2 ay önce boşanmak istediği sebze meyve toptancısı eşi Salih G. tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme geldi. Chikareva, 1,5 yıllık eşi Salih G. hakkında geçen 2 Eylül'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı.



Salih G.'nin, uzaklaştırma tedbirine rağmen geçen 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yalnız yaşadığı evine gidip, şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Eşinin öldüresiye dövdüğü iddia edilen Vera Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikâyette bulundu.



Salih G. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. (DHA)