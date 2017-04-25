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Spor

Evinde ölü bulunan Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral'ın son öpücüğü

Rajtoral'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

25 Nisan 2017 12:15

Gaziantepspor'da forma giyen ve önceki gün evinde bulunan Çek futbolcu Frantisek Rajtoral'ın kız arkadaşı Petra Hruzkova halen olayın şaşkınlığında olduğunu söyledi. Hruzkova, Rajtoral ile birlikte çekilmiş fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Habertürk'ün haberine göre, takım kaptanı Elyasa Süme haberle yıkıldıklarını belirterek “Anormal bir durum yoktu. Neden olduğunu biz de anlamadık. Çok üzgünüz. Gerçekten şaşırdık. Ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

Enis Ben Hatira: (3 aydır oda arkadaşı) Çok iyi bir arkadaştı. Sessiz, sadece işini düşünen bir kişiliği vardı. Problemi var mıydı bilmiyorum ama kendisiyle ilgili çok fazla konuşmazdı. Neden böyle bir şey yaptı anlayamıyorum.



"Hayat doluydu"



İlhan Parlak: Rajtoral hayat, neşe doluydu. Dün antrenman vardı ve gelmedi. Normalde çok profesyoneldi, özen gösterirdi. Tercüman arkadaş eve gitmiş ancak kapıyı açan olmamış. Sonra polis nezaretinde çilingirle kapı açıldığında Rajtoral’ı ölü bulmuşlar. Tüm takım büyük şok yaşadık. Devamlı bizi motive etmeye çalışan, herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı.



Kız arkadaşı: Asla unutmayacağım



Çek futbolcu Frantisek Rajtoral’ın Gaziantep’te birlikte yaşadığı kız arkadaşı Petra Hruzkova’nın kısa süre önce ülkesine döndüğü belirtildi. Petra Hruzkova, olaydan saatler sonra sosyal medya hesabından birlikte oldukları eski fotoğraflarını paylaştı. 

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