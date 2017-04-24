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Spor

Evinde ölü bulunan Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral'ın bıraktığı not tercüme edildi

Rajtoral'a 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik' sendromu teşhisi konulmuş

24 Nisan 2017 13:57

Gaziantepspor'un Çek milli futbolcusu Frantisek Rajtoral'in evinde ölü bulunmasına ilişkin inceleme devam ediyor. Evde bulunan Çekçe not tercüme edilirken Çek futbolcunun borçları nedeniyle bunalıma girmiş olabileceği belirtiliyor. Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı çizelge olduğunu tespit etti.

Rajtoral'a 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik' sendromu teşhisi konulmuş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Küçükkızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral, bugün akam saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olay medya'nın haberine göre cenazesi Gazaintep Adli Tıp Kurumu moruna kaldırılan oyuncunun intiharındaki sır perdesi jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ile aralanmaya başladı.

Çekçe not bulundu

Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı çizelge olduğunu tespit etti.

Yapılan İlk tespitlerde futbolcunun bulunduktan en az 10 saat önce öldüğü tahmin ediliyor. Milli oyuncunun ölüm saatinin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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