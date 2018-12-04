Evinde ölü bulunan doktor, memleketi Van'da toprağa verildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- GİRESUN\'da dün evinde ölü bulunan aile hekimi Ahmet Kartal\'ın cenazesi, memleketi Van\'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giresun kent merkezinde Soğuksu Aile Sağlık Merkezi\'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ahmet Kartal (65), dün sabah saatlerinde Nizamiye Mahallesi\'ndeki evinde ölü bulundu. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal\'ın kardeşi olan doktor Kartal\'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre beyin kanaması sonucu öldüğü belirlenen 35 yıllık doktor Ahmet Kartal için görev yaptığı Soğuksu Aile Sağlık Merkezi\'nde tören düzenlendi. Törenin ardından da doktor Kartal\'ın cenazesi, memleketi Van\'a gönderildi.

Bugün ögle saatlerinde Van\'a getirilen Ahmet Kartal için kent merkezindeki Hz. Ömer Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kartal\'ın ağabeyi AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Zorluoğlu, cenazede Milletvekili Kartal\'a başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından, doktor Ahmet Kartal\'ın cenazesi, Giresun Belediyesi\'ne ait cenaze aracıyla doğduğu Dibekdüzü Mahallesi\'ne götürülerek, buradaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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