Evinde ölü bulunan bir kişide Koronavirüs şüphesi; 4 kişi karantinaya alındı

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Bir haftadır grip olduğu belirtilen kadının cesedini inceleyen doktorun Koronavirüs şüphesi üzerine 4 kişi karantina altına alındı.

Cesedi inceleyen doktorun Koronavirüs şüphesi üzerine eve özel kıyafetli sağlık personeli çağrıldı. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, evde bulunan dört kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Kadının Covid-19 taşıyıp taşımadığı yapılan testlerin ardından belli olacak. (İHA)