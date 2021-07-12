Evinde ölü bulunan Ayşe Tayurak'ın eşi cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulunan Ayşe Tayurak'ın (40) eşi Adem Tayurak, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.



Olay, 8 Haziran'da sabah saatlerinde, ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde Ayşe Tayurak'ın hareketsiz yattığını gören çocukları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen sağlık görevlileri, 8 çocuk annesi Tayurak'ın öldüğünü belirledi, olay yerinde yapılan incelemede de Ayşe Tayurak'ın boynuna sarılı ip tespit edildi.



Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında tanık ifadesi doğrultusunda Ayşe Tayurak'ın eşi Adem Tayurak, geçen cuma gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Adem Tayurak, sevk edildiği adliyede cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. (DHA)

Kızı Elif Tayurak: İntihar değil cinayet

Ayşe Tayurak’ın kızı Elif Tayurak, annesinin ölümünün ardından yerel basına yaptığı açıklamada, annesinin sistematik olarak şiddet gördüğünü, babası Adem Tayurak hakkında iki kez uzaklaştırma kararı verildiğini belirtmişti. Olayın intihar değil cinayet olduğunu söyleyen Elif Tayurak, “25 yıl boyunca görmediği işkence kalmadı. Ama o yine de asla yılmadı. O benim sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi. Biz hiçbir şekilde intihar olduğuna inanmıyoruz ve otopsi raporuyla bu açığa çıkacak. O adam evimizi boşaltmış, annemin eşyalarını çöpe atmış. Kaçmasından şüpheleniyoruz. Annem kendini öldürmedi, kimse bizi buna inandıramaz” demişti.