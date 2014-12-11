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Evinde köpeği tarafından parçalanmış halde bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisinden 10 gündür haber alınamayan bir kişi, evinde ölü bulundu

11 Aralık 2014 01:13

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisinden 10 gündür haber alınamayan Soner Aşkın isimli kişi, evinde köpeği tarafından kafası parçalanmış halde ölü bulundu.

Doğanay Mahallesi'nda bu akşam meydana gelen olayda, markette çalıştığı öğrenilen ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan Soner Aşkın'ın komşuları daireden kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri kapıyı açmak için çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla içeriye giren ekipler Soner Aşkın'ı kafası parçalanmış halde buldu. Yapılan incelemede Soner Aşkın'ın kafasının Ares isimli Rottweiler cinsi köpeği tarafından parçalandığı tespit edildi.

Soner Aşkın'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Soner Aşkın'ın oturduğu evin sahibi Ünal Gümüş, "Soner Aşkın benim 2011 yılından bu yana kiracımdı. Hiçbir sorunu yoktu. Kirayı da düzenli öderdi. Kendisinden 4 Aralıktan beri haber alamıyordum. Biraz daha bekledikten sonra polise haber verecektim ama polis beni aradı geldim. Köpeği kafasını parçalamış" dedi.

Polis, Soner Aşkın'ın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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