Evinde komaya giren genç basketçi, hastanede öldü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'deki evinde fenalaşan, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı\'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Zahra\'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Edirne\'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1. Ligi\'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı\'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yüksek tozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra\'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Zahra\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



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