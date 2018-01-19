Evinde karne alan Mükerrem'e takdir ve onur belgesi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, yürüme bozukluğu nedeniyle okula devam edemeyen; ancak evde eğitim alan Mükerrem Solmuş (16), karne heyecanını da evinde yaşadı. Öğretmenlerinin evinde ziyaret ettiği başarılı öğrenci hem takdir hem de onur belgesi aldı.

Kemik dokusu hassasiyeti nedeniyle kemiklerinin kırılma riski bulunan ve bu nedenle okula devam edemeyen Mükerrem Solmuş, 10\'uncu sınıfın ilk dönemini, aldığı eğitimlerle tamamladı. Hastalığıyla ilgili ilk teşhisin koyulduğu 6\'ncı sınıftan itibaren evde eğitim alan Konak Anadolu Lisesi öğrencisi Mükerrem, başarılarıyla hem ailesinin hem de öğretmenlerinin onur kaynağı oldu. 6 branş öğretmeninden toplam 7 farklı dersin eğitimini alan Mükerrem, karnesini bugün evinde aldı. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Konak Anadolu Lisesi Müdürü Şemsinur Avcı ve fizik öğretmeni Meryem Alp\'in birlikte ziyaret ettiği Mükerrem, hem karne hem de takdir ve onur belgesi almanın mutluluğunu yaşadı.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Babası Hasan Solmuş, annesi Aklime Solmuş ve 3 kardeşiyle sevincini paylaşan Mükerrem, resim konusunda da yetenekli olduğunu söyleyerek, kendisinin yaptığı tabloyu gösterdi. Kitap okumayı çok seven Solmuş, \"En son Kürk Mantolu Madonna\'yı okudum. İlk dönem 11 kitabı bitirdim. Ayda ortalama 4 kitap bitiriyorum. 2 yıl sonra üniversite sınavına gireceğim. Hedefim doktor olmak\" dedi.

OKUMA AZMİYLE ÖRNEK

Bu yıl evde eğitim alan 3 öğrencilerinin bulunduğunu kaydeden Konak Anadolu Lisesi Müdürü Şemsinur Avcı ise Mükerrem\'in haftada en az 10 saat eğitim gördüğünü belirterek \"Mükerrem, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen okuma azmiyle herkese örnek olabilecek bir öğrenci. Müthiş bir okuma isteği var. Ben, her hafta Mükerrem\'e kitap gönderiyorum. Bir hafta içinde hem derslerine çalışıyor hem de kitaplarını büyük bir şevkle okuyor. Biz de böyle bir öğrenciye elimizden gelen yardım ve desteği sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz\" diye konuştu.

DERS SAATİNİ İPLE ÇEKİYOR

Mükerrem\'in sosyalleşmesi için zaman zaman okuldaki etkinliklere davet edildiğini dile getiren Konak Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Meryem Alp de öğrencinin öğrenmeye istekli ve algılama kapasitesinin yüksek olduğunu vurguladı. Alp, öğrencisinin, sayısal derslerde altyapı eksikleri olmasına rağmen lise müfredatını çok kolay kavradığını kaydetti. Evde eğitimin, öğrencileri hayata bağlayan önemli bir uygulama olduğunu belirten Alp, Mükkerem\'in de ders saatlerini iple çektiğini ve çok istekli olduğunu söyledi. Alp, \"Fizik ile arası çok iyi. Düzenli bir öğrenci ve verdiğimiz ödevleri istediğimiz zamanda istediğimiz şekilde yapıyor\" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ise Mükerrem Solmuş\'un sağlık durumu ve eğitimi hakkında ailesinden bilgi aldı.



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