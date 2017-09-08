Evinde intihar etti

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde 78 yaşındaki Cennet Bozdoğan, evin tuvaletinde kendini iple tavana asarak intihar etti.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Alanlı Mahallesi\'nin Dereyeri mevkiinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cennet Bozdoğan, sabah saatlerinde tuvaletin tavanına iple kendini astı. Uzun süre haber alamayan yakınları, aradıkları Bozdoğan\'ı tuvalete asılı olarak buldu. Yakınlarının ihbarıyla gelen jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Cennet Bozdoğan\'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

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