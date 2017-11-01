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Evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen Murat  Y

01 Kasım 2017 17:16

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen Murat  Y. gözaltına alındı.
Olay dün İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.\'nin (36) evinde, D.Ö. adlı travestiye para karşılığı fuhuş yaptırdığı ve parayı bölüştüklerini tespit etti. Tespitin ardından evin önünde pusu kuran sivil ekipler, evden çıkan bir kişiyi durdurdu. Evde para karşılığı D.Ö. ile ilişkiye girdiğini söyleyen kişinin üzerine eve giren sivil ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. D.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Murat Y. ise bugün  \'fuhuş için yer temin etmek\', \'fuhuşa aracı olmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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