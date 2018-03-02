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Evinde çıkan yangında can verdi

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, Hasan Girgin (88), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında, alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi

02 Mart 2018 18:54

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR\'in Sındırgı ilçesinde, Hasan Girgin (88), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında, alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi.
Sındırgı ilçesinin kırsal Düğüncüler Mahallesi\'nde bu sabah meydana gelen olayda, Hasan Girgin\'in yalnız yaşadığı 2 katlı evden dumanlar yükselmeye başladı. Sabah namazı için camiye giden vatandaşların ihbarda bulunduğu itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Ancak, Girgin, evden çıkamayınca alevler arasında kalarak feci şekilde can verdi. Yangın söndürüldükten sonra, Hasan Girgin\'in yanmış cesedine ulaşıldı.
Yangının, sobadan çıktığı değerlendirilirken, Hasan Girgin’in 3 çocuğu bulunduğu, felç geçiren eşi Hatice Girgin’in, İzmir’de kızının yanında kalması nedeniyle, köydeki evde yalnız başına yaşadığı öğrenildi. Hasan Girgin\'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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