Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da yaşayan Eşref Mugutay (36), 1,5 ay önce evinin lavabosunda bulduğu ve yaptığı araştırma sonucu zehirli olduğunu öğrendiği akrebi beslemeye başladı. Mugutay, Türkçe\'de \'sivri\' anlamına gelen Kürtçe \'tujo\' adını verdiği akrebi kuyruğuna ip bağlayarak, evinin bahçesinde dolaştırıyor.

Merkez Sur ilçesinde oturan Eşref Mugutay, yaklaşık 1,5 ay önce evinin lavabosunda akrep gördü. Akrebi öldürmek yerine kavanoza koyan Mugutay, internetten araştırma yaptı. Mugutay, zehirli olduğunu öğrenmesine rağmen akrebi beslemeye karar verdi. Mugutay, Türkçe\'de \'sivri\' anlamına gelen Kürtçe \'tujo\' adını verdiği akrep ile günde 2 saat ilgilendiğini söyledi.

Akrebin kuyruğuna ip bağlayıp, evinin bahçesinde dolaştıran Eşref Mugutay, \"İnsanların zararı var; ama hayvanların zararı yok. Bu sebeple beslemek istedik. Çocuklardan uzak tutuyoruz; ama serinlik olduğu zaman cadde başına çıkarıp, bırakıyoruz. İnsanların ilgisini de çekiyor. Genellikle ağaç kenarlarına bırakıyoruz. Kırıntıları yer ya da biz yakaladığımız böcekleri önüne bırakırız. Elimizi ıslatıp, damlatarak, su veririz. Mahallelinin herhangi bir tepkisi olmadı. Onlar da ilgi gösteriyor. Televizyonlarda hayvanlara işkence yapıldığını görüyoruz. Hayvanlar, Allah\'ın sessiz kullarıdır. Onların şimdi dilleri yok; ama edilen zulmün elbet hesabı çıkar. Kesinlikle hayvana zulmetmiyoruz, eziyet etmiyoruz. Sallayıp, işkence yapmıyoruz. Kuyruğuna ip bağladık. Sonuçta zehirli bir hayvan ve elimize alamıyoruz. Bulduğumuz yöntem bu şekilde, kendisine zarar vermedik. O da bize zarar vermedi. Beslemeye devam edeceğim\" diye konuştu.

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