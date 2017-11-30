T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinde bonzai ile yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da polisin bir evde yaptığı aramada 40 gram satışa hazır bonzai ile yakalandığı iddia edilen 30 yaşındaki  Erol Değirmenci tutuklandı

30 Kasım 2017 17:54

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da polisin bir evde yaptığı aramada 40 gram satışa hazır bonzai ile yakalandığı iddia edilen 30 yaşındaki  Erol Değirmenci tutuklandı.
Olay, dün İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol Değirmenci\'nin  uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada poşetler halinde satışa hazır 40 gram bonzai ele geçirilip gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Değirmenci savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHASAMSUNDeğirmenciOlayUnkapanı MahallesiErol DeğirmenciNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEvdePolistekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24