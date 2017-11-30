Evinde bonzai ile yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da polisin bir evde yaptığı aramada 40 gram satışa hazır bonzai ile yakalandığı iddia edilen 30 yaşındaki Erol Değirmenci tutuklandı.

Olay, dün İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol Değirmenci\'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada poşetler halinde satışa hazır 40 gram bonzai ele geçirilip gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Değirmenci savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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